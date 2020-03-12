RT France войдет в пакет каналов французского оператора Canal+

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Телеканал RT France с 18 марта начнет вещание в пакете одного из крупнейших французских операторов Canal+. До конца апреля доступ к каналу получат также пользователи мобильного приложения myCANAL.

Руководитель RT France Ксения Федорова выразила уверенность, что пользователи Canal+ с достоинством оценят контент канала.

В частности, после запуска вещания абоненты смогут смотреть новые выпуски с ведущим Стефани де Мюрю, шоу "Запрещать запрещается" с Фредериком Таддеи, а также программу о геополитике с экс-главой службы экономической разведки Франции Аленом Жюйе и различные документальные фильмы.

Тем временем госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О назвал включение RT France в пакет Canal+ проблемой для страны. Он считает, что под видом журналистов некоторые люди пытаются "влиять на демократические дебаты и иногда на выборы", передает RT.

В свою очередь, журналист Александра Аккун согласилась, что действительно канал с момента своего запуска на французском языке стремится к легитимности, однако кризис "желтых жилетов" позволил каналу утвердиться и достичь дополнительных охватов и просмотров до 23 миллионов, что сделало RT самым просматриваемым французским каналом на YouTube.

"С приходом в галактику Canal+ RT определенно выходит из тени, тем более что канал теперь является частью новостного блока Canal+", – отметила Аккун.

Телеканал RT France запустил вещание из Франции в пригороде Парижа в декабре 2017 года. В настоящее время по числу подписчиков на YouTube RT France опережает французские новостные каналы CNews, France Info и LCI.

