Экс-глава службы экономической разведки Франции станет ведущим RT France

Бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим RT France. Он будет вести 13-минутную программу о геополитике.

Программа под названием La Source ("Источник") будет выходить в эфир два раза в месяц. Ведущий будет разбирать с гостями вопросы дипломатии, терроризма, безопасности, экономической разведки.

"Вне всяких идеологических соображений, практическая геополитика должна позволить гражданам лучше понимать объективную реальность", – цитирует RT слова Жюйе.

В свою очередь, глава RT France Ксения Федорова позитивно оценила назначение Жюйе на роль ведущего программы, отметив, что счастлива, что человек такого масштаба будет работать с телеканалом.

По ее мнению, зрители благодаря Жюйе смогут больше узнать о мировых геополитических процессах. Первый выпуск с экс-главой службы экономической разведки Франции намечен на март текущего года.

Ален Жюйе возглавлял службу экономической разведки Франции в 2002–2003 годах. В 2009 году был назначен старшим сотрудником по вопросам экономической разведки при премьер-министре.

