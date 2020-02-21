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Политика

00:43

Путин провел телефонный разговор с Макроном и Меркель

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Об этом информирует сайт Кремля.

В частности, лидеры трех стран обсудили ситуацию в Идлибе. Отмечается, что Путин заявил о необходимости "принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".

"Акцентирована важность недопущения негативных гуманитарных последствий для гражданского населения", – передает слова президента РФ сайт Кремля.

Макрон и Меркель подчеркнули, что заинтересованы поспособствовать снижению напряженности в регионе. Так, президент Франции и канцлер Германии готовы провести совместную встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения сложившейся в Сирии ситуации.

Главы России, Германии и Франции также поговорили об обстановке в Ливии. В ходе беседы была отмечена важность соблюдения перемирия в стране, а также возобновления диалога в русле решений Берлинской конференции.

Во время разговора Владимир Путин выразил соболезнования Меркель из-за происшествия в Ханау. В ночь на четверг, 20 февраля, злоумышленник открыл стрельбу в кальянных и букмекерской конторе немецкого города. На данный момент известно о девяти жертвах трагедии.

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