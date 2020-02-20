Восемь человек стали жертвами стрельбы в Германии – СМИ

Фото: издание Hessenschau.de

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в городе Ханау в центральной части Германии. Об этом информирует немецкое издание Bild.

По информации газеты, злоумышленник открыл беспорядочную стрельбу в баре, а затем на одной из площадей города.

Сообщается, что еще пять человек получили тяжелые ранения.

При этом издание Hessenschau передает, что стрельбу вели несколько человек в двух кальянных города.

Ранее конфликт со стрельбой произошел на юго-востоке Москвы. Мужчина открыл огонь из травматического оружия в районе Люблино.

15 февраля нынешнего года неизвестный открыл стрельбу в Калининграде. Жертвами стали два человека.