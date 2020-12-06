Трамп снова заявил о победе на президентских выборах

10:03
Фото: ТАСС/Zuma
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет ждать следующих выборов, чтобы вернуть себе пост главы Белого дома. Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками в штате Джорджия, передает ТАСС.
Американский лидер подчеркнул, что следующая большая победа начинается именно в этом штате, где 5 января состоится второй тур выборов в сенат.
"Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова", – сказал он.
Трамп отметил, что также планируется вернуть республиканцам контроль над палатой представителей Конгресса США. Нынешний глава Белого дома выразил надежду, что через четыре года ему не придется быть кандидатом в президенты, отметив, что его команда собирается "снова выиграть Белый дом".
"Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад", – подчеркнул он.
Ранее Трамп сообщил, что предоставит доказательства мошенничества демократов во время избирательного процесса. Он заявил, что Джозеф Байден не мог набрать больше голосов, чем Барак Обама. Трамп подчеркнул, что за его оппонента проголосовали "тысячи мертвых людей". В качестве доказательств он назвал прецеденты, когда люди не могли проголосовать, поскольку они уже отдали свой голос.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря.
По предварительным данным, Байден набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп поражение не признал и подал в суд в ряде штатов.
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