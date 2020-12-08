Советник Трампа заявил, что смена власти в США будет мирной

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Передача власти в США после состоявшихся выборов президента будет мирной, сообщил советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

Он напомнил, что Америка – это страна с самой сильной демократией в мире, где все, включая президента, верят в верховенство закона. В связи с этим проблем с передачей власти не будет, сообщает "Вечерняя Москва".

Ранее Трамп сообщил, что предоставит доказательства мошенничества демократов во время избирательного процесса. Он заявил, что Джозеф Байден не мог набрать больше голосов, чем Барак Обама.

Трамп подчеркнул, что за его оппонента проголосовали "тысячи мертвых людей". В качестве доказательств он назвал прецеденты, когда люди не могли проголосовать, поскольку они уже отдали свой голос.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря. По предварительным данным, Байден набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп поражение не признал и подал в суд в ряде штатов.

