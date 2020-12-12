Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре выборов

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Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас Кена Пакстона о пересмотре результатов выборов в стране. Об этом информирует ТАСС.

Известно, что соответствующее постановление было обнародовано в пятницу, 11 декабря.

"Обращение штата Техас <...> отклонено", – указывается в документе.

В постановлении отмечается, что Техас не показал юридически обоснованного интереса о том, как устроен процесс выборов в других штатах.

Техас ранее подал иск в суд. В нем власти штата потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон отмечал, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции.

Позднее 17 штатов выразили поддержку иску Техаса. Кроме того, действующий президент Дональд Трамп попросил Верховный суд США включить его в иск в качестве заинтересованной третьей стороны.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом кандидат от республиканцев Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.