17 штатов поддержали иск Техаса о пересмотре выборов в США

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17 штатов выразили поддержку иску Техаса о пересмотре результатов выборов в США. Соответствующий совместный документ был направлен в Верховный суд.

Как пишет РИА Новости, Техас ранее подал иск в суд. В нем власти штата потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех колеблющихся штатах. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон отмечал, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями конституции.

Как сообщается на сайте Верховного суда, заявление Техаса поддержали штаты Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

Уточняется, что указанные штаты не присоединились к иску, а только выразили свое мнение.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден заявил, что одержал на них победу. При этом кандидат от республиканцев Дональд Трамп намерен отстаивать в суде позицию по поводу голосования.