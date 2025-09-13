13 сентября, 11:17В мире
Временные ограничения на передвижение сняты в городах Непала
Фото: TASS/Zuma
Временные ограничения на передвижение сняты в непальских городах, сообщило посольство России в Катманду в своем телеграм-канале.
"Действовавшие в Катманду, Лалитпуре и Бхактапуре временные ограничения на передвижения по городу сняты. При этом доступ в определенные районы Катманду может быть по-прежнему запрещен", – говорится в сообщении.
В посольстве призвали россиян следовать указаниям властей, а также напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности.
Ограничения на передвижение были введены из-за беспорядков в стране, которые начались 8 сентября. Они охватили несколько населенных пунктов. Причиной стал запрет деятельности крупных мировых соцсетей.
В результате премьер Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии подали в отставку. Протестующие заявили, что Непал перешел под их руководство, а также призвали сформировать новое правительство.
Непальская армия объявила о введении комендантского часа, во время которого движение разрешено только транспорту экстренных служб. Жителей Непала призывали оставаться дома.
