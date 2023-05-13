В США республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Более 60 республиканцев из Палаты представителей Конгресса США потребовали от главы Белого дома Джо Байдена пройти проверку умственных способностей либо отказаться от участия в президентской гонке. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо законодателей сообщает Fox News.

Так, республиканцы выразили обеспокоенность по поводу когнитивного состояния Байдена и его способности выдержать еще один срок на президентской должности.

Законодатели заявили, что все президенты вне зависимости от пола, возраста и партии должны проходить подобного рода проверки. Вместе с тем, отмечается в письме, результаты медосмотров, которые прошел Байден в 2021 и 2023 годах, были скрыты от общественности.

Обеспокоенность умственными способностями главы США также возникает и у американского народа, уверяют республиканцы. В качестве доказательства они привели результаты опроса Гарвардского университета, который показал, что 57% американцев сомневаются в когнитивных способностях Байдена и считают его не подходящим для работы на посту главы государства.

Ранее член палаты представителей Соединенных Штатов Клаудия Тенни заявила, что Джо Байден был отстранен от реального управления страной из-за когнитивных проблем.

В марте этого года супруга американского лидера Джилл Байден сообщила, что считает проверку президента на умственные способности смехотворной.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в следующем году. Известно, что если его кампания преуспеет, то в начале второго срока главе Белого дома будет 82 года.

Байдена призвали проверить умственные способности