Супруга Байдена сочла смехотворной проверку мужа на умственные способности

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Супруга американского лидера Джо Байдена Джилл считает проверку президента на когнитивные способности смехотворной.

"Это смехотворно. Мы бы никогда не стали обсуждать подобное", – сказала она в эфире CNN, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого член палаты представителей Соединенных Штатов Клаудия Тенни сообщила, что американский лидер де-факто отстранен от управления страной из-за когнитивных проблем. Она уточнила, что Байден показывает свою некомпетентность в работе. Однако доказать обратное он может, сдав соответствующее тестирование.

В свою очередь, группа из 37 сенаторов-республиканцев направила Байдену письмо с просьбой пройти тестирование на когнитивные способности.

Позже Белый дом опубликовал заключение лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, в котором говорится, что американский лидер является здоровым и энергичным 80-летним мужчиной. Он обратил внимание, что Байден полностью выполняет функции главы США без каких-либо исключений.



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