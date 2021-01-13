Заболевший COVID-19 президент Армении госпитализирован с пневмонией

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Заболевший коронавирусной инфекцией президент Армении Армен Саркисян был доставлен в больницу. У него двусторонняя пневмония, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей главы государства.

У Саркисяна выявили COVID-19, в это время он был в Лондоне. "Саркисян, заразившийся коронавирусом и лечившийся в домашних условиях, переведен в больницу", – рассказали в пресс-службе президента.

Представители Саркисяна добавили, что сейчас течение болезни сложное, у него высокая температура и двусторонняя пневмония. После заражения коронавирусом президент Армении ушел на самоизоляцию и продолжил работать удаленно.

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