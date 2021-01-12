Президент Португалии заразился коронавирусом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"В 21:40 (00:40 по московскому времени) ПЦР-тест дал положительный результат", – сообщается на сайте.

Уточняется, что Ребелу ди Соуза переносит заболевание бессимптомно. При этом все мероприятия с участием президента Португалии на ближайшие дни отменены.

24 января в Португалии пройдут выборы президента. Сообщалось, что Ребелу ди Соуза собирается вновь баллотироваться на пост главы государства.

Ранее коронавирусом заразился губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Глава региона сообщал, что чувствует себя удовлетворительно, а лечится на дому.