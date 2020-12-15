Володин заявил, что коронавирус повторно выявлен у пяти депутатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коронавирусная инфекция повторно выявлена у пяти депутатов. Об этом сообщает ТАСС.

"Пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно, то есть переболев, заболели вновь. Антитела не выработались, они, соответственно, заразились. Всего 157 депутатов на сегодняшний день переболели либо находятся в больнице", – отметил Володин.

Политик призвал депутатов беречь своих близких и попросил показать гражданам на собственном примере, что Новый год лучше встречать дома. Он также рекомендовал россиянам во время праздников не выезжать за пределы страны в целях личной безопасности

"Это семейный праздник, это праздник в кругу семьи, близких. Поэтому десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие страны, за рубеж. Наша страна прекрасна, огромна, зачем туда ехать", – отметил Володин.

В ноябре Володин сообщал о 137 переболевших коронавирусной инфекцией депутатах. Сообщалось, что коронавирус перенесли парламентарий Виталий Милонов, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и замглавы фракции Валерий Гартунг.

