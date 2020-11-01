Депутат рассказал, как вакцина помогла ему бессимптомно перенести COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг, принявший участие в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V", рассказал РИА Новости, что вакцина помогла ему бессимптомно перенести болезнь.
Депутат рассказал, что заразился коронавирусом за десять дней до того, как должны были начать вырабатываться антитела, которые появляются только через 21 день после второй прививки.
"Другое дело, что, видимо, у меня выработка антител уже началась, но очень слабо, поэтому я перенес его бессимптомно, у меня даже температуры не было…" – сказал парламентарий.
Он отметил, что два дня назад получил результаты теста с очень высоким уровнем антител – 16 единиц.
"Я думаю, что я заразился только потому, что не успела вакцина сработать в полном объеме, но в итоге она все-таки сработала… Поэтому я сделал выводы, что вакцина Спутник V летает", – пояснил Гартунг.
Парламентарий подчеркнул, что находится в хорошей физической форме, каждый день пробегает или проходит по 10 километров, занимается на турнике. Гартунг ждет результатов еще одного теста.
Ранее врач-инфекционист, иммунолог, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что способность организма правильно отвечать на вакцинацию зависит от ряда факторов.
В их числе – состояние иммунной системы человека, правильность проведения техники иммунизации, а также стабильность активности вакцины.
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