Губернатор Ненецкого автономного округа заразился коронавирусом

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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заразился коронавирусом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что чувствует себя удовлетворительно, а лечение проходит на дому.

"Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи", – написал Бездудный.

Он добавил, что в понедельник с большой долей вероятности состоится еженедельная планерка в режиме онлайн.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Он подчеркнул, что его состояние удовлетворительное, несмотря на двустороннюю пневмонию и устойчивую повышенную температуру.

