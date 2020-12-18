Губернатор Псковской области сообщил о заражении коронавирусом

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он написал на персональной странице в социальной сети.

"Опасения подтвердились – результат теста положительный", – отметил Ведерников.

Он подчеркнул, что его состояние удовлетворительное, несмотря на двустороннюю пневмонию и устойчивую повышенную температуру.

Накануне положительный тест на коронавирус сдал президент Франции Эммануэль Макрон. Ближайшую неделю глава государства проведет в самоизоляции.

