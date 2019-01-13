Пострадавший от взрыва дом в Париже может рухнуть − пожарные

Фото: TASS/Zuma

Парижские пожарные опасаются, что дом на улице Тревиз, в котором утром 12 января произошел мощный врыв, может рухнуть. По этой причине они решили в ближайшие двое суток дежурить у здания, передает Интерфакс.

Как предполагают в пожарной службе, причиной взрыва стала утечка газа. Тем не менее, эксперты еще не завершили расследование всех обстоятельств ЧП.

Префектура полиции сообщила о гибели двух пожарных. Чуть позже испанские власти объявили, что в больнице скончалась гражданка Испании, пострадавшая при взрыве. Вечером 12 января эту информацию подтвердили в МВД Франции. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы около 50 человек.

Утром 12 января в булочной на улице Тревиз произошел взрыв. В тот момент пекарня не работала. Все помещения на первом этаже дома уничтожил пожар. Кроме того, взрывная волна выбила стекла и повредила оконные рамы в зданиях по соседству.

Квартал до сих пор оцеплен, жителей эвакуировали.