Возросло число жертв взрыва в Париже

Число погибших при взрыве в булочной в центре Парижа возросло до трех человек. В больнице скончалась получившая ранения гражданка Испании, сообщили в испанском МИД.
"К сожалению, раненая испанка скончалась", − цитирует представителя ведомства РИА Новости. Уточняется, что женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии и врачи не смогли ее спасти.
Ранения в результате взрыва получил еще один гражданин Испании. По словам медиков, его жизнь находится вне опасности.
Ранее префектура полиции Парижа сообщила, что при взрыве погибли двое пожарных.
Утром в субботу, 12 января, в парижской булочной на улице Тревиз произошел взрыв, предположительно, из-за утечки газа. В тот момент пекарня не работала.
После взрыва начался пожар, уничтоживший помещения на первом этаже. В соседних домах выбило стекла и сломало оконные рамы. Были серьезно ранены 12 человек, еще 24 человека получили легкие ранения. Ростуризм следит за ситуацией и выясняет, есть ли в числе пострадавших россияне.
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