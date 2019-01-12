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14:48

Ростуризм не получал информации о пострадавших в Париже россиянах

происшествия за рубежом

14:48

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Фото: ТАСС/Дмитрий Орлов

Ростуризм не получал информации о том, что российские туристы есть среди пострадавших в результате взрыва в центре Парижа, сообщает "Интерфакс". При этом Ростуризм продолжает следить за ситуацией.

Утром 12 января на улице Тревиз в 9-м округе Парижа произошел взрыв в булочной, затем начался пожар. По последним данным, пострадали 36 человек, из них 12 находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв случился из-за утечки газа, пекарня в момент ЧП не работала. Он был такой силы, что помещения булочной, расположенные на первом этаже четырехэтажного здания, оказались полностью уничтожены. В ближайших домах выбиты стекла окон и сломаны рамы.

Пожарные эвакуируют людей из соседних зданий, большая часть улицы перекрыта. Над районом летает вертолет спасательной службы. Место происшествия посетил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Горожан попросили не ездить в район ЧП и предоставить доступ машинам спасательных служб. Отмечается, что ЧП не связано с протестными акциями "желтых жилетов", которые планируются в субботу в Париже.

происшествия за рубежом

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