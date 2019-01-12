Более 20 человек пострадали при взрыве в Париже

Более 20 человек получили ранения при взрыве в одном из центральных кварталов Парижа, передает ТАСС. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным французских СМИ, среди пострадавших есть трое пожарных.
Предварительно сообщается, что взрыв был вызван утечкой газа в булочной на улице Тревиз. Пекарня в момент ЧП не работала. Взрыв был такой силы, что помещения булочной, расположенные на первом этаже четырехэтажного здания, оказались полностью уничтожены. В ближайших домах выбиты стекла окон и сломаны рамы.
Пожарные эвакуируют людей из соседних зданий, большая часть улицы перекрыта. Над районом летает вертолет спасательной службы. Пожар в здании продолжатся, пока спасателям не удается его потушить.
Место происшествия посетил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Посольство РФ в Париже выясняет, есть ли среди пострадавших граждане России.
Ранее горожан попросили не ездить в район ЧП и предоставить доступ машинам спасательных служб. Отмечается, что ЧП не связано с протестными акциями "желтых жилетов", которые планируются в субботу в Париже.
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