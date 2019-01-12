Взрыв прогремел в центре Парижа

Взрыв прогремел в девятом округе в центре Парижа, передает РИА Новости.

Полиция уточняет, что в результате загорелась булочная, есть пострадавшие. На место ЧП прибыли спасательные службы. Правоохранители сообщили, что взрыв произошел из-за утечки газа.

В микроблоге полиции в Twitter говорится, что пожарные тушат огонь в магазине на улице Тревиз. Горожан просят не ездить в район и предоставить доступ машинам спасательных служб.

Жителей соседних домов срочно эвакуируют, так как возможны новые взрывы газа. В соседних домах выбиты окна.

Отмечается, что ЧП не связано с протестными акциями "желтых жилетов", которые планируются в субботу в Париже.