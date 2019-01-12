Префектура полиции уточнила число погибших при взрыве в Париже

В префектуре полиции Парижа уточнили, что при взрыве в булочной на улице Тревиз погибли двое пожарных. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По данным префектуры полиции, жертв среди гражданского населения нет.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер говорил о четырех погибших: двоих пожарных и двоих гражданских. По словам министра, еще десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв в булочной на улице Тревиз произошел утром 12 января. Согласно предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа.

Начавшийся после взрыва пожар уничтожил помещения булочной на первом этаже. Сама пекарня в тот момент не работала. Кроме того, взрывной волной выбило стекла и сломало оконные рамы в соседних домах.

Также сообщалось, что в результате взрыва 12 человек получили серьезные ранения и еще 24 − легкие ранения.