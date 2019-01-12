Четыре человека погибли при взрыве в Париже

Фото: канал Москва 24

Четыре человека стали жертвами взрыва газа в Париже, передает ТАСС.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что среди них было двое пожарных и двое гражданских. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе один пожарный.

Ростуризм не получал информации о российских туристах в числе пострадавших, агентство продолжает следить за ситуацией.

Утром 12 января на улице Тревиз в 9-м округе Парижа произошел взрыв в булочной, за которым пожар. Взрыв случился из-за утечки газа, пекарня в момент ЧП не работала.

Он был такой силы, что помещения булочной на первом этаже оказались полностью уничтожены. В ближайших домах выбиты стекла окон и сломаны рамы.