Парижане рассказали о взрыве на улице Тревиз

Фото: ТАСС/Abaca Press

Жителей домов в районе улицы Тревиз, где 12 января произошел взрыв газа, эвакуировали. Квартал до сих пор оцеплен, передает РИА Новости.

В результате взрыва и пожара в булочной погибли три человека − двое пожарных и гражданка Испании. Еще около 50 человек получили ранения.

Сейчас в районе улицы Тревиз дежурят многочисленные пожарные и полицейские машины. Как рассказали очевидцы, горела не только булочная, но и ресторан. Огонь давно потушили, но спасатели продолжают проверку зданий, чтобы исключить новую утечку газа. По словам самих парижан, полицейские пока не знают, когда местным жителям разрешат вернуться в свои квартиры.

"Я был в десяти метрах от пожарного, который погиб. Поэтому мне повезло", − рассказал пожилой мужчина, который проживает по соседству со сгоревшей булочной. Он добавил, что помимо пекарни, пламя уничтожило еще и ресторан, а в расположенных рядом зданиях выбило стекла. "Сейчас мы хотим забрать вещи", − пояснил мужчина.

Еще один местный житель вспоминает, что он с семьей был дома, когда произошел взрыв. "К нам постучали пожарные в дверь и сказали выйти на улицу", − сообщил он. "Мы вышли на улицу в чем были − и с девяти утра тут все блокировано", − добавил парижанин.

По его словам, мэрия девятого округа организовала помощь для жителей пострадавшего района, в том числе психологическую. "К сожалению, были люди, которые находились в психологическом шоке", − пояснил собеседник агентства.

С проблемами также пришлось столкнуться туристам. Они не могут попасть в отель, так как он находится на оцепленной территории.

Взрыв в булочной на улице Тревиз произошел утром 12 января из-за утечки газа. В момент ЧП булочная не работала. Все помещения на первом этаже здания уничтожил пожар. А в домах по соседству выбило стекла и сломало оконные рамы.

Ростуризм следит за ситуацией и выясняет, есть ли в числе пострадавших россияне.