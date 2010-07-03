Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

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Турецкая армия совместно с сирийский оппозицией захватила город Рас-эль-Айн в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что перед захватом город подвергся интенсивным ударам авиации и артиллерии турецких войск. Сообщений о погибших мирных жителях пока не поступало.

В то же время командование вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" опровергают информацию о захвате города.

Утром сообщалось, что подрыв самодельного взрывного устройства произошел на маршруте следования патруля российской военной полиции в сирийской провинции Дераа. Никто не пострадал.

Еще один взрыв произошел, когда на место прибыло подразделение сирийских военных. Был поврежден автомобиль, двое солдат получили легкие ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя ИГ (запрещена в России).

Генерал-майор Алексей Бакин отметил, что активизация действий боевиков в различных регионах Сирии отмечается на фоне проведения Турцией военной операции на северо-востоке страны.

В Пентагоне же заявили, что военные США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название "Источник мира" и стартовала с ударов турецких ВВС. По словам Эрдогана, данные действия направлены против запрещенной в России группировки "Исламское государство", террористических организаций "Рабочая партия Курдистана" и "Силы народной самообороны".

За четыре дня проведения операции "Источник мира" на территории к востоку от реки Евфрат свыше 100 тысяч сирийцев были вынуждены спасаться бегством.

В телефонной беседе Владимир Путин призвал Эрдогана тщательно взвесить последствия военной операции в Сирии, чтобы она не навредила общим усилиям по урегулированию кризиса. Ситуацию на севере Сирии обсудит Совет Безопасности ООН.