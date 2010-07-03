Подрыв произошел на пути российских военных в Сирии

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел на маршруте следования патруля российской военной полиции в сирийской провинции Дераа.

Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин на брифинге, никто не пострадал, передает ТАСС.

Еще один взрыв произошел, когда на место прибыло подразделение сирийских военных. Был поврежден автомобиль, двое солдат получили легкие ранения.

Бакин добавил, что активизация действий боевиков в различных регионах Сирии отмечается на фоне проведения Турцией военной операции на северо-востоке страны.

Ответственность за взрыв взяла на себя ИГ (запрещена в России), передает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

Ранее в Пентагоне заявили, что военные США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани.