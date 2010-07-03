США закупят макеты для имитации стрельбы автомата Калашникова

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Армия США планирует закупить макеты автомата Калашникова, имитирующих его стрельбу, сообщает RT.

В заявке министерства армии Штатов отмечается, что они необходимы ведомству в рамках поставок учебного снаряжения.

В списке закупок значатся пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами. К макетам должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

В списке закупок также указаны две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.

Ранее сообщалось, что США собираются до конца 2019 года провести испытание баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, ранее запрещенной российско-американским договором о РСМД. О какой именно ракете идет речь, не уточняется.

Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти, в свою очередь, заявил, что к началу 2020-х годов США рассчитывают развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены ДРСМД.