Кейт Миддлтон поздравила британских участников Олимпиады с выдающимися результатами

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Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом поздравила британских участников Олимпийских игр за выдающиеся результаты. Издание Daily Mail обратило внимание на ее видео.

Принцесса редко появляется на публике после того, как в марте рассказала, что больна раком. С того момента она всего два раза была на мероприятиях: на параде в честь дня рождения монарха и на финале мужского турнира по теннису в Уимблдоне.

Поклонники принцессы указали на ее цветущий внешний вид на видео. В комментариях они подчеркнули, что она хорошо выглядит, несмотря на химиотерапию.

В ролике с поздравлениями также приняли участие рэпер Снуп Догг, бывший капитан сборной Великобритании по футболу Дэвид Бэкхем и другие.

Церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже прошла на стадионе "Стад де Франс". Огонь Игр в Париже задули спортсмены, представляющие пять континентов, а также глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

МОК разрешил россиянам, выступающим в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Решение было принято благодаря тому, что на церемонии участвовали не команды, а все спортсмены вместе.

Следующие Игры состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году.

