Депутат Рады предупредил Украину о последствиях из-за неадекватной реакции на слова Путина

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Фото: depositphotos/Alexandra Lande
Владимир Путин неоднократно указывал на ошибочную политическую линию Киева, но украинские власти предпочитают игнорировать предупреждения со стороны России, считает депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж – Крым. Опять не дошло. Третий – Донбасс. Мимо", – написал политик на своей странице в Facebook.
Он также добавил, что Киев проигнорировал "сообщения" про "Северный поток – 2" и увеличение цен на газ. Кроме того, Кузьмин напомнил об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции президента России на преследование лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.
Ранее украинский генерал Геннадий Москаль сообщил, что Владимир Зеленский не решится на встречу с Владимиром Путиным и не поедет в Москву, поскольку боится его. В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что украинский президент понимает, что проиграет, поэтому опасается идти на переговоры в Путиным.
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