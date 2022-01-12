Фото: ТАСС/министерство обороны России

Аэропорт Алма-Аты закрыли до 14 января, сообщает РИА Новости.

"Да, подтверждаем... Более точная информация будет позже", – сообщила представитель пресс-службы аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, однако воздушная гавань возобновит работу только после стабилизации обстановки в стране.

Накануне в российском Генконсульстве в Казахстане заявили о прекращении регистрации на эвакуационные рейсы в РФ из-за загруженности. По этой причине россиян попросили по возможности отказаться от прилета в аэропорт Алма-Аты.

При этом в Минобороны заявили, что продолжат вывозить из Казахстана россиян, оставшихся в стране из-за возникших беспорядков.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

По последним данным МВД, в уличных столкновениях погибли 17 сотрудников силовых ведомств.

