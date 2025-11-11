Принц Уильям назвал сложным испытанием разговор с детьми о диагнозе Миддлтон

Фото: ТАСС/EPA/ANDRE COELHO

Принц Уильям признался, что объяснить детям диагноз принцессы Уэльской Кейт Миддлтон было одним из самых сложных испытаний для семьи. Об этом он рассказал в беседе с бразильским телеведущим Лучано Хаком, сообщает Pravda.Ru.

По его словам, они с супругой сначала откладывали этот разговор. Однако после дети сами начали задавать вопросы.

"Скрывать какие-то вещи у нас не вышло, и мы приняли решение больше общаться с детьми на важные темы", – пояснил Уильям.

Он отметил, что они стремились дать детям достаточно информации, но определить границы откровенности оказалось непросто. Кроме того, подчеркнул Уильям, в таких ситуациях родителям приходится полагаться на свои инстинкты.

Принцесса перестала появляться на публике после перенесенной операции в начале 2024 года. В марте того же года Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологию. В сентябре 2024-го она завершила курс химиотерапии.

Однако, по некоторым данным, заболевание протекало тяжелее, чем освещалось публично. По информации СМИ, Миддлтон имплантировали порт-систему в грудь, чтобы процесс химиотерапии был не таким сложным.

Как заявлял принц Уильям, он невероятно гордится своей супругой. Он также обратил внимание на своих детей, которые, по его словам, великолепно справились с ситуацией.