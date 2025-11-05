Друг принца Уильяма и Кейт Миддлтон погиб, упав с крыши отеля

Фото: ТАСС/Zuma/Stephen Lock

Погиб университетский товарищ принца Уильяма и Кейт Миддлтон, бывший участник 11-го сезона сериала "Большой брат" Бен Дункан. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на RadarOnline.

Дункан разбился насмерть, упав с крыши престижного отеля Trafalgar St James в центре Лондона. Это произошло вечером 30 октября. Правоохранители подтвердили факт трагедии, заявив, что сотрудники отреагировали на вызов о мужчине на крыше здания на Кокспур-стрит в Вестминстере. Ему было 45 лет.

С Уильямом и Миддлтон Дункан познакомился во время совместной учебы в шотландском университете Сент-Эндрюс. Он был частью их ближайшего круга и стал свидетелем знаменитого студенческого показа мод, на котором Миддлтон произвела на принца неизгладимое впечатление своим призрачным нарядом.

В одном из интервью он рассказывал, что в дефиле участвовали много красивых девушек, но Уильям наблюдал за Миддлтон с "широко раскрытыми глазами".

"Она прошла мимо него по подиуму, и все изменилось навсегда, изменилась вся история монархии", – говорил Дункан.

После окончания университета он принимал участие в ряде популярных реалити-шоу.

