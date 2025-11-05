Page Six: принца Гарри и Меган Маркл недолюбливают в Голливуде

Фото: ТАСС/Zuma

В Голливуде начали недолюбливать принца Гарри и его супругу герцогиню Сассекскую Меган Маркл, пишет Page Six со ссылкой на источник.

"В Лос-Анджелесе не осталось к ним никакого интереса, они уже растратили лимит доброжелательности", – утверждает собеседник издания.

По словам источника, пара ведет себя безответственно в деловых вопросах. Например, принц Гарри якобы опоздал на встречу с компанией Netflix, а когда появился, попросил у руководителя чашку горячего шоколада.

В свою очередь, Маркл ведет себя высокомерно и пренебрежительно. Инсайдер добавил, что она все контролирует в их паре.

Ранее сообщалось, что герцогиня выпустила свечу с ароматом своей свадьбы с принцем. Свеча Signature Candle бренда As Ever, принадлежащего супруге Гарри, содержит ноты марокканской мяты, кардамона и чайных листьев.

Как заявляет производитель, этот букет должен вызывать ассоциации со "свежим днем в английской деревне" и "духом счастья".