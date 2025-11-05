Page Six: принца Гарри и Меган Маркл недолюбливают в Голливуде

05 ноября, 15:11В мире
Фото: ТАСС/Zuma
В Голливуде начали недолюбливать принца Гарри и его супругу герцогиню Сассекскую Меган Маркл, пишет Page Six со ссылкой на источник.
"В Лос-Анджелесе не осталось к ним никакого интереса, они уже растратили лимит доброжелательности", – утверждает собеседник издания.
По словам источника, пара ведет себя безответственно в деловых вопросах. Например, принц Гарри якобы опоздал на встречу с компанией Netflix, а когда появился, попросил у руководителя чашку горячего шоколада.
В свою очередь, Маркл ведет себя высокомерно и пренебрежительно. Инсайдер добавил, что она все контролирует в их паре.
Ранее сообщалось, что герцогиня выпустила свечу с ароматом своей свадьбы с принцем. Свеча Signature Candle бренда As Ever, принадлежащего супруге Гарри, содержит ноты марокканской мяты, кардамона и чайных листьев.
Как заявляет производитель, этот букет должен вызывать ассоциации со "свежим днем в английской деревне" и "духом счастья".