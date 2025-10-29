Page Six: Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы с принцем Гарри

Фото: ТАСС/Zuma/I-Images

Герцогиня Сассекская Меган Маркл представила ароматическую свечу, которая призвана воссоздать атмосферу ее свадьбы с принцем Гарри, сообщает издание Page Six.

По данным СМИ, новая свеча "Signature Candle" бренда As Ever, принадлежащего Маркл, стоимостью 64 доллара содержит ноты марокканской мяты, кардамона и чайных листьев. Как заявляет производитель, этот букет должен вызывать ассоциации со "свежим днем в английской деревне" и "духом счастья", царившим на церемонии 19 мая 2018 года.

Также Маркл представила ароматическую свечу под названием No. 084, созданную в честь ее дня рождения. Как сообщает бренд, композиция объединяет ароматы сладких древесных нот, нежных цветочных аккордов и букета калифорнийских полевых цветов. Кроме того, аромат создает ощущение уюта и тепла, напоминая своим благоуханием объятие.

Бракосочетание пары состоялось 19 мая 2018 года в часовне святого Георгия Виндзорского замка в Лондоне. Супруги отложили свадебное путешествие из-за королевских мероприятий. В 2021 году выяснилось, что принц Гарри и Маркл тайно расписались за три дня до официальной церемонии.