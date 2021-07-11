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Политика

11 июля, 22:35

ЦИК Молдавии оценил явку на досрочных выборах в парламент

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии представила данные по явке на досрочных выборах в парламент страны, передает "Интерфакс".

Согласно официальным подсчетам, участие в голосовании приняли немногим менее полутора миллионов человек. Это составляет 48% от общего числа избирателей.

Непосредственно в Молдавии изъявили свою волю 1 264 498 избирателей, что составляет 44,53% от общего количества избирателей, внесенных в списки для голосования. Часть граждан проголосовали за границей.

Всего для проведения досрочных выборов были подготовлены 2 150 избирательных участков.

В апреле 2021 года президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. Документ был представлен на брифинге главы государства.

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