Посол РФ в Пакистане заявил об отсутствии угроз дипломатам

Фото: AP Photo/Anjum Naveed

Российским дипломатам в Пакистане ничего не угрожает, поскольку они находятся в охраняемом районе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Исламабаде Данилу Ганич.

"Наше посольство <...> находится в специальном режимном районе пакистанской столицы, называется Diplomatic Enclave, дипломатический анклав, который охраняется. И у нас здесь проблем нет и не предвидится", – заявил он.

Посол добавил, что обстановка в Пакистане остается напряженной, но ситуация в целом контролируется властями. По его мнению, после решения высшей судебной инстанции страны об освобождении бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана появились признаки разрядки обстановки.

При этом Ганич сравнил протесты в Пакистане с недовольством после публикации карикатур на пророка Мухаммеда в издании Charlie Hebdo. В отличие от случая с карикатурами, в этот раз гнев пакистанцев не направлен на иностранцев, резюмировал посол.

9 мая бывшего премьера страны и лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана задержали сотрудники Национального бюро отчетности по делу Аль-Кадир. На следующий день суд арестовал политика по обвинению в причинении ущерба бюджету страны посредством продажи подарков иностранных лидеров.

Партия Хана после ареста их лидера призвала жителей к митингам по всей стране. По данным СМИ, в ходе протестов погибли 10 человек, еще 1 750 пострадали.

Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Имрана Хана незаконным. Судьи призвали немедленно его освободить.

Новости мира: в Пакистане решили использовать армию для подавления протестов