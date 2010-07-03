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Политика

13:46

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

за рубежом политика

Фото: ТАСС/АР/Virginia Mayo

Судьбу задержанного в Польше националиста Игоря Мазура решат в соответствии с международным правом, сказал польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

По его словам, власти Польши уточняют поводы объявления Мазура в розыск. "Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью", – цитирует РИА Новости главу польского МИД.

Он обратил внимание, что задержание проводила пограничная служба, не имеющая сведений о том, "какую деятельность ведет лицо, находящееся в списке Интерпола".

В Польше по запросу России задержали украинского националиста и сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Игоря Мазура, рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова. Она отметила, что к задержанному не пускают украинского консула и не предоставляют адвоката. Скоро польский суд рассмотрит вопрос о заключении Мазура под стражу для экстрадиции в Россию.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул, что Киев будет настаивать на освобождении Мазура. Он добавил, что посольство находится на связи с супругой задержанного. Диппредставительство также контактирует с украинскими ведомствами и парламентариями.

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