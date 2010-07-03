Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание в стране националиста Игоря Мазура по запросу России. Дипломат заявил, что украинская сторона будет требовать от суда Польши его освобождения.

"Консул Украины в Люблине сразу выехал на место задержания, встретился с Игорем и предоставил ему необходимую помощь и консультации", – написал Дещица, добавив, что украинская сторона намерена взять Мазура на поруки.

По его словам, посольство находится на связи с женой Игоря Мазура и информирует ее о продвижении его дела. Кроме того, диппредставительство также контактирует с украинскими ведомствами и парламентариями, передает сайт "Комсомольской правды".

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Игоря Мазура. Она уточнила, что решается вопрос об экстрадиции его в Россию.

Игорь Мазур руководил формированием запрещенной в России экстремистской организацией "Правого сектора", участвовал в беспорядках в центре украинской столицы. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. Следственный комитет России в 2014 году возбудил уголовное дело в отношении Игоря Мазура.