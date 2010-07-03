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Политика

09:00

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Efrem Lukatsky/AP

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются лишить власти, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, такие попытки предпринимают некоторые политики, используя в качестве повода процесс разведения сил в Донбассе. Лукаш считает, что "путь к миру" Зеленского не найдет поддержки у многих, но она призвала украинского лидера продолжать действовать согласно принятому решению.

"Безусловно, будут кричать, безусловно, будут шатать... но раскачивают же не потому, что разведение, а потому, что нужно свергнуть Зеленского. А повод такой удобный – капитуляция", – заявила она.

В то же время экс-министр подчеркнула, что в данном случае речь идет не об обычных гражданах, которые переживают за ситуацию в стране и имеют право на мирный протест.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Богдан рассказал, что Владимир Зеленский устал от негатива, который исходит от СМИ, а также болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.

Богдан добавил, что украинский президент "очень сильно старается", назначает множество международных встреч, в отличие от прошлого главы государства Петра Порошенко. Зеленский старается использовать свою популярность на благо государства: привлекать иностранных инвесторов, приглашать политиков и поправлять имидж страны в глазах европейских партнеров.

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