Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше

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В Польше по запросу России задержали украинского националиста и сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Игоря Мазура. Об этом рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, к задержанному не пускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В ближайшее время польский суд рассмотрим вопрос о заключении Мазура под стражу для экстрадиции в Россию.

Омбудсмен призвала МИД Украины способствовать скорейшему освобождению Мазура.

В 2014 году Игорь Мазур стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России против ряда членов украинских националистических организаций, которые подозреваются в создании или руководстве вооруженной бандой.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала настоящими врагами Украины неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину.

