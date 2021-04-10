Власти Китая оштрафовали Alibaba на $2,78 миллиарда

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Фото: AP/Ng Han Guan
Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 2,78 миллиарда долларов за антимонопольные нарушения.
Как говорится на сайте ведомства, штраф выписан в соответствии с местным законодательством и составляет 4 процента от суммы внутренних продаж компании за 2019 год.
По данным властей, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и запрещала компаниям на своей платформе сотрудничать с конкурентами.
Отмечается, что для этого Alibaba использовала рыночные правила и технические средства, а также принимала различные меры поощрений и наказания в адрес клиентов.
В компании заявили, что "полностью принимают" наказание и готовы "подчиниться" требованиям регулятора. Там обещали "лучше выполнять свои социальные обязательства".
Суд Парижа ранее оштрафовал американскую компанию Amazon на 4 миллиона евро за не отвечающие торговому кодексу договоры с участниками электронной площадки.
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