Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города

08:26
Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Сагинтаева, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.
"Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От нас необходимо только спокойствие, выдержка и понимание", – сказал он.
Посольство РФ в Казахстане анонсировало вывозные рейсы для граждан России из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, работа по возвращению россиян домой будет продолжена.
Накануне два самолета военно-космических сил РФ доставили в Москву российских граждан из Алма-Аты. Позднее стало известно, что в России приземлился еще один борт, на котором находились 100 граждан страны, вывезенных из Казахстана.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.
Политик также выразил мнение, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.
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