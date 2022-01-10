Мэр Алма-Аты заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев заявил о постепенной нормализации жизнедеятельности города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сагинтаева, все городские службы работают в тесном взаимодействии с Антитеррористическим центром.

"Принимаемые меры позволили постепенно нормализовать жизнь города. От нас необходимо только спокойствие, выдержка и понимание", – сказал он.

Посольство РФ в Казахстане анонсировало вывозные рейсы для граждан России из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, работа по возвращению россиян домой будет продолжена.

Накануне два самолета военно-космических сил РФ доставили в Москву российских граждан из Алма-Аты. Позднее стало известно, что в России приземлился еще один борт, на котором находились 100 граждан страны, вывезенных из Казахстана.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.

Политик также выразил мнение, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.

