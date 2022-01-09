Два самолета ВКС РФ доставили в Москву 200 россиян из Алма-Аты

16:20 (обновлено 09.01.2022 17:31)
Первый борт с россиянами прилетел из Казахстана
Два самолета военно-космических сил РФ доставили в Москву российских граждан из Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", – уточнили в ведомстве.
Позднее стало известно, что в России приземлился еще один борт, на котором было 100 граждан страны, вывезенных из Казахстана.
В свете обострения ситуации в Казахстане граждане РФ находились в гостиницах Алма-Аты и у родственников. Впоследствии они запросили эвакуацию из республики через контингент миротворческих сил в стране.
Ранее посольство РФ в Казахстане анонсировало вывозные рейсы для граждан России из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, работа по возвращению россиян домой будет продолжена.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 16 сотрудников силовых ведомств.
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