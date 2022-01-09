Два самолета ВКС РФ доставили в Москву 200 россиян из Алма-Аты

Первый борт с россиянами прилетел из Казахстана

Два самолета военно-космических сил РФ доставили в Москву российских граждан из Алма-Аты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", – уточнили в ведомстве.

Позднее стало известно, что в России приземлился еще один борт, на котором было 100 граждан страны, вывезенных из Казахстана.

В свете обострения ситуации в Казахстане граждане РФ находились в гостиницах Алма-Аты и у родственников. Впоследствии они запросили эвакуацию из республики через контингент миротворческих сил в стране.

Ранее посольство РФ в Казахстане анонсировало вывозные рейсы для граждан России из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, работа по возвращению россиян домой будет продолжена.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 16 сотрудников силовых ведомств.