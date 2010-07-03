Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха

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Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.

"Обращения от нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало ", – сообщил РИА Новости представитель посольства.

Ранее в местных СМИ появились сообщения, что Генпрокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Цемаха.

5 сентября апелляционный суд Киева отменил арест Цемаху, который является свидетелем по делу о крушении MH17. Ему назначили меру пресечения в виде личного обязательства. Также суд обязал Цемаха приходить к следователю по первому требованию.

Украинский суд арестовал Цемаха в начале июля.

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними дoлжен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу.

