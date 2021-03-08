Мадуро сообщил о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

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Фото: EPA/TASS/Miguel Gutierrez
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации российским препаратом "Спутник V".
В своем выступлении в Twitter глава государства отметил, что не почувствовал серьезных побочных эффектов после прививки. При этом президент Венесуэлы ощутил сонливость и небольшое головокружение.
"Я отдохнул и сейчас чувствую себя на 100%", – заключил Мадуро.
Вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V" стартовала в Венесуэле 18 февраля. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались 6 марта.
Кроме того, Венесуэла и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве вакцины "Спутник V" в стране. Было подписано соответствующее соглашение.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
В Центре им. Гамалеи заявили, что "Спутник V" эффективен против новых штаммов коронавируса
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