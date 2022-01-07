Власти Байконура ввели ряд ограничений для жителей до 19 января

13:58
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Власти Байконура ввели ряд временных ограничений для жителей до 19 января. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
"В ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты", – приводятся в сообщении слова главы администрации Константина Бусыгина.
Он уточнил, что предприятия торговли и общепита будут закрываться в 22:00. Кроме того, магазинам запрещено продавать алкоголь, эта возможность осталась только для кафе и ресторанов. При этом улицы Байконура будут патрулироваться народными дружинами предприятий и полицией.
"Отдельно прошу вас, уважаемые жители города, не реагировать на появление панических сообщений в социальных сетях. Прошу вас опираться только на достоверные данные – официальные сайты администрации города, российских и казахстанских органов власти и правоохранительных органов. Для паники оснований нет", – добавил Бусыгин.
Он также сообщил о выделении главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным самолета для возвращения в Россию курсантов военных вузов. В ближайшее время для этого будет организован рейс авиакомпании "Алроса", а 12 января желающие смогут улететь бортом специалистов РКК "Энергия".
Ранее в Байконуре на фоне событий в Казахстане создали Оперативный штаб. В него вошли представители администрации города, правоохранительных структур, предприятий и космодрома.
Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.
На всей территории Казахстана введен критический уровень террористической опасности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: