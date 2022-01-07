Власти Байконура ввели ряд ограничений для жителей до 19 января

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Власти Байконура ввели ряд временных ограничений для жителей до 19 января. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

"В ночное время, с 23:00 до 06:00 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты", – приводятся в сообщении слова главы администрации Константина Бусыгина.

Он уточнил, что предприятия торговли и общепита будут закрываться в 22:00. Кроме того, магазинам запрещено продавать алкоголь, эта возможность осталась только для кафе и ресторанов. При этом улицы Байконура будут патрулироваться народными дружинами предприятий и полицией.

"Отдельно прошу вас, уважаемые жители города, не реагировать на появление панических сообщений в социальных сетях. Прошу вас опираться только на достоверные данные – официальные сайты администрации города, российских и казахстанских органов власти и правоохранительных органов. Для паники оснований нет", – добавил Бусыгин.

Он также сообщил о выделении главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным самолета для возвращения в Россию курсантов военных вузов. В ближайшее время для этого будет организован рейс авиакомпании "Алроса", а 12 января желающие смогут улететь бортом специалистов РКК "Энергия".

Ранее в Байконуре на фоне событий в Казахстане создали Оперативный штаб. В него вошли представители администрации города, правоохранительных структур, предприятий и космодрома.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.

