Оперативный штаб создан в Байконуре на фоне событий в Казахстане

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Оперативный штаб создали в Байконуре на фоне событий в Казахстане. О этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Роскосмос".

В Оперштаб вошли представители администрации города, правоохранительных структур, предприятий и космодрома. В их задачи входит обеспечение безопасной работы городских служб и поддержание общественного порядка и безопасности.

"По докладу Оперативного штаба, обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная", – написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее замруководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что во всех регионах страны восстановлен правопорядок. Правоохранители осуществляют охрану общественного порядка и объектов стратегического значения, а также проводят зачистку улиц.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

