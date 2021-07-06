Россия не препятствует учениям Sea Breeze в Черном море – Пентагон

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Действия России никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России", – приводит слова Кирби ТАСС.

Учения стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. В них задействованы 40 самолетов, пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран Североатлантического Альянса.

За ходом учений следит Министерство обороны РФ. Как ранее заявлял официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Москва будет реагировать в интересах своей безопасности.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Sea Breeze носит антироссийскую направленность и является не чем иным, как "игрой мускулами". Она также добавила, что Вашингтон и его союзники превращают акваторию Черного моря из пространства сотрудничества в зону силового противостояния. По мнению Захаровой, это происходит умышленно, чтобы дестабилизировать еще один регион.

Посольство России в Вашингтоне призывало Соединенные Штаты и их союзников отказаться от данных маневров, поскольку они, по мнению диппредставительства, носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.