Самый богатый человек в мире развелся

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Богатейший человек в мире Джефф Безос официально развелся с супругой Маккензи. Документ подписал судья в округе Кинг штата Вашингтон, передает Bloomberg.

Завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге четырех процентов акций своей компании Amazon.

Стоимость пакета, который перейдет бывшей жене владельца крупнейшего интернет-магазина, оценивается в 38,3 миллиарда долларов, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее Маккензи Безос заявила, что решила пожертвовать половину доставшегося ей состояния на благотворительность.

Пара объявила, что планируют развестись после 25 лет брака в январе. Экс-супруга уступила 75 процентов акций Amazon, а также доли в The Washington Post и компании Blue Origin.